Em parceria com a Jodane Livros e Fantoches, o Atrium Shopping promove livros para o público de todas as idades, além de dezenas de modelos de fantoches que estarão reunidos em uma área de 120m², no piso 1, com preços a partir de R$ 2.

Entre as obras disponíveis estão clássicos da literatura, romances, lançamentos, livros técnicos, didáticos e autoajuda. E para as crianças, os destaques são os livros interativos e de atividades para colorir, brincar, aprender e também os irresistíveis fantoches. Nas prateleiras, a garotada irá reconhecer os personagens que povoam o seu universo como Homem Aranha, Chapeuzinho Vermelho, Frozen, A Bela e a Fera, Emília e muitos outros.

Feira de Livros no Atrium Shopping

Quando: até 27 de março

Onde: Piso 1 (ao lado da Di Gaspi)