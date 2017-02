Rock Story: Lorena manda matar Alex

Alex (Caio Paduan) desabafou para Lorena (Nathalia Dill) e agora pode sofrer graves consequências: “Eu tava quieto no meu canto. Ela foi me procurar, me convenceu a assaltar a casa do namorado, só pra me fazer ir preso! Se eu quisesse, pegava esse telefone e fazia uma denúncia anônima, contava pra polícia que ela é foragida”, ele revela sobre Júlia (Nathalia Dill).

A traficante então fica certa que o rapaz agora é uma ameaça a seus planos e contrata um matador para apagar Alex, que é surpreendido em seu esconderijo. A cena vai ao ar nesta quinta-feira (2/2).