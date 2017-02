No próximo dia 7 de fevereiro, às 19h, no Shopping Praça da Moça, em Diadema, será realizado o coquetel de lançamento da Feira D’ Beleza 2017 – Diadema, Beleza e Saúde. A recepção acontecerá no Piso Paineiras, Loja 330, e durante o evento será ministrada a palestra “2017 – O Ano da Sua Empresa”, por Fabio Costa, consultor do Sebrae – SP .

O prefeito de Diadema, Lauro Michels, estará presente, assim como secretários municipais, entre eles o de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Laércio Soares. A coordenação do coquetel ficará a cargo da presidente da ACE (Associação Comercial e Empresarial) de Diadema, Vera Lucia Rocha, organizadora da D’ Beleza. Outra presença confirmada é da bailarina e modelo Marissol Dias, madrinha da feira.

A realização do coquetel tem o objetivo de divulgar a feira de cosméticos de Diadema que vai para a sua quarta edição. A cada ano que passa, ela se firma como uma ação de negócios, oportunidades e geração de empregos. Para este ano, a área de exposição será de 1.360 m2 e a expectativa que mais de 70 expositores participem do evento.

A Feira D’ Beleza é a única do ABCD e no ano passado contou com a participação da Alfaparf, multinacional italiana que comercializa seus cosméticos para mais de 80 países. Também teve a colaboração de organizadores da Beauty Fair, maior feira do segmento no Brasil, que ajudaram a formatar a exposição em Diadema.

Para se inscrever na Feira D’ Beleza de Diadema o acesso é pelo endereço eletrônico www.feiradbeleza.com.br. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone 4053-5400.

Serviço

Shopping Praça da Moça – rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro de Diadema