Malhação: Joana e Bárbara saem no tapa

Bárbara (Barbara França) assume ter sabotado Joana (Aline Dias) e ainda ofende a jovem: “Achou o que, que ia vir com esse teu perfume barato, com esse teu cabelo alisado na chapinha e ia fazer sucesso? No Rio de Janeiro? Você é muito ridícula mesmo”.

A cearense então prende a irmã: “Você não vai a lugar nenhum”, avisa. “Quero só entregar o prêmio que você merece de verdade”, diz antes de pegar a loira pelos cabelos e continua a falar: “Não te ensinaram que garota carioca tem que ser sangue bom? Eu vim de tão longe e aprendi em dois minutos”.

A namorada de Gabriel (Felipe Roque) grita, mas Joana decide fazer ela pagar por tudo: “Cadê sua coragem toda? Cadê aquela “fofa” que pisa em mim, me humilha, picota minhas roupas?”, diz. Bárbara consegue se soltar e as duas se engalfinham pelo chão. A cena vai ao ar nesta quinta-feira (2/2).