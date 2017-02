Em nota, Moro destaca ‘atuação independente’ de Fachin

O juiz federal Sérgio Moro divulgou nota nesta quinta-feira, 2, elogiando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Edson Fachin, novo relator das investigações da Lava Jato na Corte.

“Tomo a liberdade, diante do contexto e com humildade, de expressar que o Ministro Edson Fachin é um jurista de elevada qualidade e, como magistrado, tem se destacado por sua atuação eficiente e independente”, assinalou o juiz da Lava Jato em Curitiba.

Fachin foi escolhido por sorteio para assumir das dezenas de inquéritos e ações penais da Lava Jato que estavam no gabinete do ministro Teori Zavascki, morto no dia 19 em um acidente aéreo em Paraty (RJ).

Na quarta-feira, 1º de fevereiro, ele trocou da Primeira para a Segunda Turma da Corte, que é responsável pela Lava Jato, após solicitar a mudança à presidente do ST, Cármen Lúcia.