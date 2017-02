O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Ribeirão Pires já recebe currículos para o processo seletivo referente às vagas de emprego para a nova loja da Coop – Cooperativa de Consumo.

A seletiva será feita por meio de análise curricular pelo Departamento de Recursos Humanos da Coop. Os currículos devem ser entregues, até o dia 10 de fevereiro, no posto do Atende Fácil – avenida Capitão José Gallo, 55 – Centro, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Informações: 4824-4282.

A Estância Turística terá uma nova loja da Coop, localizada na av. Santo André n° 735, no Centro Alto. O empreendimento contará com um mix completo de produtos, além de drogaria, padaria, açougue e balcão de frios.