A carreta Mulheres de Peito, que realiza exames gratuitos de mamografia pelo SUS, chega a Mauá nesta terça-feira (7/2). A iniciativa do governo do Estado em parceria coma Prefeitura é a primeira ação efetiva do programa Mauá Mulher. O objetivo é a prevenção e o combate ao câncer de mama e de colo de útero, e de outras doenças que atingem o público feminino.

A carreta será estacionada na praça 22 de Novembro, no Centro, em frente ao Torra-Torra. Atenderá até 4 de março de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e, aos sábados, das 8h às 13h. A capacidade é de realização de 50 exames por dia (20 aos sábados).

Mulheres com 50 anos ou mais só precisam apresentar RG e o cartão SUS para serem atendidas. E as que tem entre 35 e 49 anos necessitam do pedido emitido por um médico das redes particular ou pública – o AME (Ambulatório Médico de Especialidades – rua Professor Américo Perella, 171, Centro), realiza cadastramento para esta faixa etária de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Além de mamógrafo, o veículo é equipado com aparelho de ultrassom, conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, antena de satélite, computadores, mobiliários e sanitários.