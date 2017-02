Muro na fronteira ficará pronto em 2 anos, diz secretário de Segurança dos EUA

O general aposentado John F. Kelly, escolhido de Donald Trump, presidente dos EUA, como secretário de Segurança Nacional, disse em entrevista ao canal Fox News que pretender terminar a construção de um muro na fronteira com o México em dois anos.

“O muro será construído aonde é mais necessário primeiro e depois continuaremos. Eu espero que a construção termine em dois anos”, disse Kelly, em sua primeira entrevista desde que assumiu o cargo.

Kelly foi escolhido por Trump como responsável por administrar o planejamento e construção do muro e afirmou que a Casa Branca está trabalhando com o Congresso sobre o cronograma e a questão do financiamento, que, segundo ele, virá “relativamente rápido”. Segundo a Fox News, Kelly declarou que é “apenas uma questão de meses” para a construção do muro ser iniciada.

O secretário também disse que gostaria de formar uma parceria com o México sobre as questões fronteiriças e que a segurança dos americanos “vem em primeiro lugar”.