Secretário de Segurança dos EUA diz que não houve mau tratamento nos aeroportos

O secretário de Segurança Nacional do governo Donald Trump nos Estados Unidos, disse em entrevista exclusiva à Fox News que o departamento que comanda, responsável por gerenciar o decreto anti-imigração que proibiu a entrada nos EUA de sete países com maioria muçulmana, trabalhou para verificar se houve mau tratamento e abusos nos aeroportos e nada foi encontrado.

“Os homens e mulheres do Departamento de Segurança Nacional fizeram um ótimo trabalho na linha de frente, nos aeroportos. As pessoas foram tratadas com dignidade e respeito”, declarou.

Questionado se o ritmo de decretos presidenciais foi um “choque” para as pessoas, Kelly disse que acredita que sim. Ele também negou informações de que teria sido informado sobre o decreto pela televisão. “Assim que fui confirmado no cargo, algumas semanas atrás, eu sabia que o decreto estava sendo desenvolvido”, disse.