ANP: produção de petróleo em dezembro foi 7,8% superior à de igual mês de 2015

A produção de petróleo e de gás natural no Brasil foi recorde em dezembro de 2016, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Apenas a produção de petróleo fechou em 2,73 milhões de barris por dia (bpd), 4,7% maior do que em novembro e 7,8% superior à de igual mês do ano anterior.

Já a produção de gás natural foi de 111,8 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), alta de 0,6% ante novembro e de 11,3% comparado a dezembro de 2015. A produção total de petróleo e gás no País foi de 3,43 milhões de barris de óleo equivalente (boe) por dia.

O campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos, foi o maior produtor de petróleo e gás natural, com a média de 710,9 mil bpd de petróleo e 30,8 milhões de m³/d de gás natural. A produção de petróleo de Lula é a maior já registrada por um campo no Brasil, superando o recorde anterior do próprio campo anotado em novembro de 2016, de 663,2 mil bpd.

No pré-sal, a produção alcançou 1,262 milhão de bpd de petróleo e 49 milhões de m³/d de gás, totalizando 1,57 milhão de boe/d, alta de 8,4% ante novembro. A produção do pré-sal correspondeu a 46% do total produzido no Brasil.

A ANP informou ainda que o aproveitamento de gás natural no mês alcançou 96,1%. A queima foi de 4,3 milhões de m³/d, um aumento de 13,5% se comparada ao mês anterior e de 28,3% em relação ao mesmo mês em 2015.

“O principal motivo do aumento na queima de gás nesse mês foi a realização de teste no campo de Búzios, por meio da Plataforma Dynamic Producer. O ano de 2016 teve recorde no aproveitamento do gás natural produzido no Brasil, com cerca de 96,1%”, trouxe o comunicado da agência.