Câmara não pode ser tratada como puxadinho do Executivo, diz Jovair

O líder do PTB na Câmara, deputado Jovair Arantes (GO), focou seu discurso de candidato a presidente da Casa, durante a sessão de eleição para a nova Mesa Diretora nesta quinta-feira, 2, na defesa do Parlamento. Arantes afirmou que, se eleito presidente da Câmara, não vai permitir ataques aos outros parlamentares.

“Eu tenho coragem para dizer: atacou um deputado, mexeu com a Câmara, mexeu comigo. A Câmara precisa mostrar a sociedade que aqui se trabalha, não pode continuar sendo tratada como puxadinho do Executivo ou do Judiciário”, afirmou Jovair, segundo dos seis candidatos a presidente da Casa a discursar durante a sessão.

Sem citar nomes, Jovair afirmou que muitos parlamentares foram “injustiçados” na Câmara. “Quem tinha autoridade para defender o parlamento se calou”, disse. “Sempre defendi o Parlamento. Nunca joguei para a plateia”, acrescentou. Para o deputado, a Casa precisa ter coragem para “mostrar que somos necessários à democracia”.