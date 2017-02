Demanda aérea global cresce 8,8% em dezembro ante dezembro de 2015, diz Iata

A demanda global por viagens aéreas cresceu 8,8% em dezembro de 2016 na comparação com o mesmo mês de 2015, informou nesta quinta-feira, 2, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês).

Já a oferta global por viagens aéreas avançou 6,6% em dezembro na comparação com o mesmo período de 2015. Assim, como a demanda cresceu em ritmo mais elevado do que a oferta, a taxa de ocupação das aeronaves melhorou e atingiu 80,6% em dezembro, uma alta de 1,6 ponto porcentual (p.p.) na base anual.

Separando por regiões, a Iata destaca que o maior aumento na taxa de ocupação global em dezembro ocorreu na Europa. O índice chegou a 80,6%, um crescimento de 2,5 p.p. na base anual, com a demanda avançando 10,7% e a oferta se expandindo em 7,2%.

Por outro lado, a taxa de ocupação na América do Norte avançou apenas 0,1 p.p. em dezembro, para 83% (os aumentos na demanda e oferta foram de 3,1% e 3%, respectivamente) – apesar disso, a América do Norte é a região que apresenta a maior taxa de ocupação. O mercado com a menor taxa em dezembro foi o da África, com 71,6%, um crescimento de 0,3 p.p. na base anual (a demanda aumentou 5,8% e a oferta cresceu 5,3%).

Doméstico

No segmento doméstico global, a entidade informa que a demanda avançou 7,1% em dezembro, enquanto a oferta cresceu 5,8% na base anual. Desta maneira, a taxa de ocupação doméstica global aumentou 1 p.p., para 81,5%.

A Iata destaca, no entanto, que os resultados regionais do segmento doméstico continuam variando bastante entre si. Índia, China e Rússia mostraram um crescimento forte na demanda, de 23,7%, 16,9% e 13,4%, respectivamente, enquanto o Brasil registrou queda de 1,9% da demanda doméstica em dezembro.

Ainda em relação ao mercado brasileiro, os dados da Iata mostram que a oferta doméstica em dezembro teve uma queda mais forte, de 4,3% na base anual, levando a taxa de ocupação doméstica a aumentar 1,9 p.p., para 81,7%.

Internacional

No segmento internacional, a demanda global aumentou 9,7% em dezembro na base anual, com a oferta crescendo 7,2% – com isso, a taxa de ocupação aumentou 1,9 p.p., para 80,2%. A Iata destaca que todas as regiões do mundo (Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio, América do Norte, América Latina e África) registraram aumento na demanda internacional no mês.