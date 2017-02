“Jornada do Brexit está apenas começando”, diz Carney, do Banco da Inglaterra

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Mark Carney, disse nesta quinta-feira, após a decisão da instituição de manter taxa básica de juros em 0,25%, que ainda podem ocorrer mudanças na trajetória monetária, pois a “jornada do Brexit está apenas começando”. “Embora a direção da viagem seja clara, haverá percalços ao longo do caminho”, afirmou.

O BOE aumentou suas projeções econômicas pela segunda vez desde o voto pela saída do Reino Unido da União Europeia (UE), o chamado Brexit, com estimativa de avanço do Produto Interno Bruto (PIB) de 2% este ano, uma alta ante estimativa anterior de +1,4%.

Entretanto, Carney afirmou que não descarta um aumento na taxa de juros antes do Brexit e que um crescimento mais rápido dos salários e dos gastos pode desencadear uma alta nos juros. O presidente do BOE ainda afirmou que as incertezas sobre o Brexit pesam sobre os investimentos das empresas, mas que os estímulos que foram anunciados em agosto estão funcionando.

Carney também comentou que os riscos para a perspectiva da economia global são decrescentes e acredita que o estímulo fiscal prometido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve impulsionar a perspectiva de crescimento global.