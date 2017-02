Duterte afirma que envolverá Exército em campanha antidrogas nas Filipinas

O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, afirmou nesta quinta-feira que assinará um decreto para usar o Exército em sua guerra contra as drogas, que deixou mais de 7 mil mortos no país em sete meses.

Duterte fez a afirmação depois de ter proibido um importante órgão de executar uma lei, após a proibição da polícia nacional na campanha por causa da corrupção.

“Estou envolvendo as Forças Armadas das Filipinas e elevando o problema das drogas como uma ameaça à segurança nacional. Por isso, pedirei ao Exército para prestar apoio”, afirmou Duterte no discurso, transmitido ao vivo pelas emissoras locais.

“Não podemos usar a polícia porque ela é corrupta”, acrescentou Duterte.

Grupos de direitos humanos expressaram preocupação com a declaração do presidente, que poderia agravar as violações dos milhares de suspeitos que são mortos, incluindo muitos em execuções extrajudiciais. Duterte negou autorizar os executores a matarem ilegalmente.

Na segunda-feira, Duterte suspendeu temporariamente o programa de combate às drogas no país. A paralisação ocorreu após o assassinato de um empresário sul-coreano por agentes, o que, segundo ativistas de direitos humanos, evidenciou práticas corruptas nas forças de segurança. Fonte: Associted Press