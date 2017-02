Temer designa general para conselheiro militar junto à ONU

O presidente da República, Michel Temer, designou o general de divisão Gerson Menandro Garcia de Freitas para conselheiro militar da missão permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. De acordo com decretos publicados no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 2, a função será exercida entre 13 de agosto deste ano e 13 de agosto de 2019.

Temer também designou Antonino Lisboa Mena Gonçalves para representar o Brasil nas negociações de paz entre o governo da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional em Quito, no Equador, entre 6 e 24 de fevereiro.