Priante retira candidatura e apoiará Vieira Lima à 1ª vice-presidência na Câmara

O deputado José Priante (PMDB-PA) anunciou nesta quinta-feira, 2, que desistiu da candidatura avulsa para 1º vice-presidente da Câmara e que apoiará o candidato oficial da bancada peemedebista ao cargo, o deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA). O parlamentar paraense disse que retirou a candidatura a pedido do presidente Michel Temer.

Priante e Lúcio disputaram internamente na bancada para ser o candidato oficial do partido. Os dois empataram em número de votos. Com o empate, o líder do PMDB na Casa, Baleia Rossi (SP), usou a idade como critério de desempate e escolher o peemedebista baiano. Lúcio Vieira Lima é mais idoso do que José Priante.

Embora Priante tenha retirado a candidatura, o PMDB tem ainda outros dois candidatos avulsos à 1ª Vice-Presidência da Câmara, cargo que caberá ao partido pela divisão proporcional dos cargos da Mesa. São eles: os deputados Osmar Serraglio (PR) e Fábio Ramalho (MG). Os dois mantiveram as candidaturas.