Trump diz que Irã estava “à beira de um colapso quando EUA deram sobrevida”

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que o Irã estava à beira de um colapso até que os EUA deram-lhe uma sobrevida na forma do acordo nuclear.

“O Irã estava em suas últimas horas e pronto para entrar em colapso até que os EUA vieram e deram-lhe uma sobrevida em forma de acordo: US$ 150 bilhões”, escreveu o presidente americano no Twitter.

Ele disse ainda que “O Irã foi colocado ‘sob aviso’ por ter disparado um míssil balístico”, acrescentando que o país “deveria ter sido grato pelo terrível acordo que os Estados Unidos fizeram com eles!”.

Trump estava repetindo comentários feitos pelo Conselheiro de Segurança Nacional, Michael Flynn.

Ontem, Flynn disse que o governo Obama não respondeu adequadamente as ações malignas de Teerã” e colocou o Irã “sob aviso” por causa dos testes de mísseis balísticos e apoiar os rebeldes conhecidos como houthis no Iêmen, sem explicar quais ações podem ser tomadas. Fonte: Dow Jones Newswires. Fonte: Associated Press