Malhação: Tânia e Luíza descobrem que Lucas é pai do filho de Martinha

No capítulo desta sexta-feira (3/2), Tânia (Deborah Secco) descobre que Lucas (Bruno Guedes) é o pai do filho que Martinha (Malu Pizzatto) espera e resolve conversar com o rapaz, a jovem e Jéssica (Laryssa Ayres). A recepcionista dá um ultimato pro grafiteiro contar para a namorada. Então Luíza (Bárbara Maia) decide ir atrás da grávida para conversar.