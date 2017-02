Com gol de pênalti polêmico no fim, Roma bate Cesena e avança na Copa da Itália

Com muita emoção e uma boa dose de sofrimento, a Roma derrotou o Cesena por 2 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Olímpico, em Roma, e avançou às semifinais da Copa da Itália, em que o adversário será ninguém menos que a grande rival Lazio. Em campo, depois de sofrer demais com o bom jogo do time da segunda divisão, os romanos conseguiram o gol da classificação aos 51 minutos do segundo tempo em um pênalti polêmico convertido pelo ídolo Francesco Totti.

Titular pela primeira vez depois de cinco meses, Totti passou por apuros em campo, assim como seus companheiros, para conseguir derrotar o Cesena, que está na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Italiano, mas eliminou outros dois clubes da elite (Empoli e Sassuolo) nesta Copa da Itália.

De forma surpreendente, fazendo com que a torcida da Roma vaiasse a sua equipe, o Cesena foi superior durante a primeira etapa e perdeu boas chances de abrir o placar. Após cobrança de falta pelo lado esquerdo do ataque, Moussa Kone finalizou na trave, aos 29 minutos. Depois, foi a vez do goleiro brasileiro Alisson para salvar a meta romana. Depois de cruzamento, Alejandro Rodriguez cabeceou no contrapé do ex-goleiro do Internacional, que fez ótima defesa.

Aos 39 minutos, Rodríguez teve outra chance de abrir o placar para o Cesena. Ele foi lançado em profundidade, ganhou na corrida do zagueiro Manolas, que tropeçou, mas chutou no corpo do goleiro titular da seleção brasileira.

Para o segundo tempo, o técnico Luciano Spaletti arrumou o posicionamento da Roma, que voltou melhor, mas ainda assim levou sustos. O centroavante bósnio Edin Dzeko errou um gol feito nos primeiros minutos, mas, aos 13, se redimiu e abriu o placar para a Roma após passe de El Shaarawy. Apesar da desvantagem, o Cesena não desanimou e conseguiu o empate aos 28 com Luca Garritano, que aproveitou uma falha grotesca de Alisson em uma saída de bola.

A igualdade levava a partida para a prorrogação, mas um lance polêmico definiu tudo. Faltando 10 segundos para acabar os cinco minutos de acréscimo, o árbitro viu pênalti em um esbarrão de Strootman no goleiro Agliardi e marcou pênalti, para desespero do Cesena. Aos 51, Totti chutou forte e rasteiro no canto direito e garantiu a vaga para a Roma.

Com o encerramento das quartas de final, a Copa da Itália dá uma parada e volta no próximo dia 28 para o duelo de ida da semifinal entre Juventus e Napoli, em Turim. No dia seguinte, a Lazio será mandante no clássico contra a Roma. A rodada de volta, em Nápoles e novamente na capital italiana, será nos dias 4 e 5 de abril.

CAMPEONATO ITALIANO – Em jogo adiado da 19.ª rodada – marcado originalmente para 7 de janeiro, mas transferido para esta quarta-feira por causa de uma forte nevasca em Pescara -, a Fiorentina também marcou nos acréscimos para derrotar o Pescara por 2 a 1. Caprari havia aberto o placar para os mandantes no primeiro tempo, mas com dois gols de Tello, o segundo aos 50 minutos da segunda etapa, o time de Florença conseguiu três importantes pontos.

Agora com 37 pontos, a Fiorentina está na oitava colocação e se aproxima da zona de classificação às competições europeias. Já o Pescara está cada vez mais perto de voltar à segunda divisão – é o lanterna com nove pontos.