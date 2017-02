O polêmico manual de conduta idealizado pelo presidente da Câmara de São Bernardo, Pery Cartola (PSDB), não foi esquecido na primeira sessão do Legislativo, nesta quarta-feira (1º). Um grupo de cinco mulheres foram até o plenário Tereza Delta, fantasiadas, ironizando os itens da cartilha, principalmente sobre as questões relacionadas as roupas que deveriam ser usadas pelas funcionárias. Uma das manifestantes chegou a borrifar um perfume em cima daqueles que acompanhavam os trabalhos.

Carta

Uma carta aberta foi entregue a várias pessoas que passavam pela Câmara são-bernardense. No texto, as manifestantes criticaram fortemente o manual afirmando que era uma “cartilha discriminatória e preconceituosa, (que) fere o princípio da impessoalidade, disposto no Artigo 37, do capítulo VII da Constituição Federal”. A intenção do grupo era entregar uma cópia para Cartola.

Reação

Durante a sessão, Pery Cartola apenas teve uma reação, falar mais alto no microfone para abafar os gritos de guerra das manifestantes. Logo após a sessão, o tucano afirmou que a manifestação foi pacífica e que não fez nenhum ato para impedir o ato.

Tranquila

Chamou a atenção dos presentes na Câmara de São Bernardo a tranquilidade dos debates entre os vereadores. Diferente do que aconteceu na legislatura passada, quando os legisladores chegavam a perder a calma em relação a alguns projetos, desta vez houve muita calma, mesmo nas críticas ao governo do prefeito Luiz Marinho (PT) quanto em relação as promessas do novo prefeito Orlando Morando (PSDB).

Missa

Por iniciativa da Diocese de Santo André e o Consórcio Intermunicipal Grande ABC, será realizada uma missa em ação de graças para as novas administrações da região. Os prefeitos, presidentes de Câmaras e secretários municipais vão participar do evento que ocorre no dia 8, às 20h, na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, na região central de Santo André.