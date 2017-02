Novamente titular, Jesus marca seu primeiro e City goleia o West Ham

A ascensão de Gabriel Jesus com a camisa do Manchester City está acontecendo de forma meteórica. Depois de chamar a atenção em suas primeiras oportunidades pelo clube, o ex-palmeirense recebeu a primeira chance como titular no Campeonato Inglês, e mais uma vez brilhou. Nesta quarta-feira, deu uma assistência, marcou seu primeiro gol na nova equipe e foi o destaque da goleada por 4 a 0 sobre o West Ham, fora de casa.

Esta foi apenas a segunda oportunidade do brasileiro como titular, sendo que na primeira, sábado, ele já havia dado uma assistência no triunfo por 3 a 0 sobre o Crystal Palace, pela Copa da Inglaterra. Após ser elogiado pelo técnico Pep Guardiola, ele foi mantido na equipe e mostrou mais uma vez ter sido uma aposta certeira do City.

A goleada embalou o time de Manchester na busca pelas primeiras colocações, ainda na quinta posição, mas agora com 46 pontos e a apenas um do vice-líder Tottenham. Por outro lado, o West Ham segue sem convencer seu torcedor em casa e é somente o 11.º colocado, com 28 pontos.

No domingo, o City volta a campo para encarar o Swansea, em casa, pela 24.ª rodada do Inglês. No dia anterior, o West Ham tenta se recuperar ao visitar o Southampton.

O JOGO – Em meio às oscilações do City, Guardiola mexeu na escalação, testou nomes como Sané, Jesus e Caballero entre os titulares, e o time correspondeu. O primeiro gol saiu aos 16 minutos, quando Cresswell tentou sair jogando e entregou nos pés de De Bruyne. O belga puxou contra-ataque em velocidade, abriu na direita para Gabriel Jesus e correu para o meio da área, onde foi acionado de volta pelo atacante brasileiro e finalizou com categoria.

A forte marcação do City no ataque dava resultados, e o segundo gol veio apenas quatro minutos depois. De Bruyne aproveitou outro passe errado e puxou contra-ataque pelo meio. Ele abriu na esquerda para Sané, que colocou entre as pernas de Byram, cortou o segundo marcador e tocou para o meio da área. A bola passou por Jesus, mas sobrou limpa na direita para David Silva, que finalizou para a rede.

O West Ham ameaçou responder aos 31 após linda jogada de Carroll, mas Cresswell, sozinho na área, finalizou muito mal. Então, o City respondeu com o primeiro gol de Jesus. Em nova saída errada do adversário, Sané, esperto, interceptou o passe e acionou na direita Sterling, que rolou de primeira para Gabriel Jesus. Praticamente sem goleiro, o brasileiro tocou para a rede.

Só com a ampla vantagem, o City diminuiu o ritmo no segundo tempo e deu espaço para o West Ham respirar. Ainda assim, o quarto gol veio na qualidade dos visitantes. Aos 20 minutos, De Bruyne deu enfiada milimétrica para Sterling, que ao tentar cortar Fonte, foi calçado. O árbitro marcou o pênalti, que Yaya Touré cobrou no canto direito do goleiro para marcar e definir o resultado.

MANCHESTER UNITED TROPEÇA – Maior rival do City, o Manchester United se afastou de vez da briga pelas primeiras posições nesta quarta-feira. Diante de sua torcida, no Old Trafford, o time de José Mourinho decepcionou e não passou de um empate sem gols com o Hull City.

O resultado levou o Manchester a 42 pontos, na sexta colocação, agora a quatro do City e fora da zona de classificação para as competições europeias. No domingo, a equipe visita o atual campeão Leicester. Já o Hull chegou aos 17 pontos, é apenas o vice-lanterna, e vai encarar o Liverpool no sábado.

Em outro confronto desta quarta pelo Inglês, o Everton visitou o Stoke City, saiu atrás no placar, mas conseguiu o empate por 1 a 1. O resultado levou a equipe de Liverpool a 37 pontos, na sétima colocação, enquanto o Stoke é somente o nono, oito pontos atrás.