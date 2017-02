Família é achada morta em Porto Alegre; polícia investiga feminicídio

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga a morte de quatro pessoas da mesma família no bairro Hípica, na zona sul de Porto Alegre. Os corpos das duas filhas, de 7 e 11 anos, da mãe e do pai foram encontrados, por um parente da família, dentro de casa no final da manhã desta quarta-feira, 1º. A residência fica localizada na rua Francisco Silveira Pastoriza e não tinha sinais de arrombamento.

Informações preliminares da Polícia Civil apontam que os corpos das vítimas tinham sinais de marcas de faca. A suspeita é de que o crime tenha ocorrido na madrugada de terça-feira. “Trabalhamos com a hipótese de feminicídio. Tudo indica que o marido cometeu este crime motivado por ciúmes. Havia inscrições nas paredes da casa, um tipo de desabafo. Ele desconfiava que a esposa o traía”, adiantou a delegada Clarissa Demartini.

Ainda segundo a polícia, a faca utilizada no crime estava na mão do marido que teria se suicidado após matar a família. O casal viva junto há cerca de 20 anos e estava em processo de separação.