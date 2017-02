Com vistas a ser sede de Jogos, EUA tentam tranquilizar COI sobre ações de Trump

O Comitê Olímpico dos Estados Unidos tentou tranquilizar o COI sobre o impacto que as barreiras criadas pelo presidente Donald Trump poderiam ter para atletas muçulmanos. Em um raro comunicado, a entidade máxima do movimento olímpico confirmou que foi informada sobre a posição dos EUA e que “confia” que os atletas continuarão a poder entrar no país para competir e treinar.

Los Angeles é, ao lado de Paris, uma das favoritas para receber os Jogos de 2024. Mas o veto a pessoas de sete países adotado na semana passada por Donald Trump gerou uma onda de críticas por parte de atletas. Um deles, o britânico nascido na Somália, Mo Farah, chegou a temer não poder visitar seus filhos nos Estados Unidos. Não por acaso, a candidatura francesa comemorou o caos criado pelas novas políticas migratórias dos norte-americanos na esperança de ver fortalecida a sua campanha.

Nesta quarta-feira, porém, o COI tentou acalmar o jogo. “O COI foi informado pelo Comitô Olímpico dos EUA sobre a promessa de cooperação que ela recebeu do governo dos EUA com relação ao acesso rápido aos Estados Unidos para atletas e dirigentes para participar de competições esportivas”, indicou a entidade em Lausanne, na Suíça.

Saudando a decisão, o COI ainda afirmou “confiar que competições internacionais nos EUA possam continuar a ocorrer, em linha com os valores olímpicos da amizade, excelência e respeito”. Em 2019, o Mundial de Atletismo está marcado para ocorrer em Oregon, terra da Nike.

A declaração do COI rompeu meses de recusa da entidade em comentar as eleições nos Estados Unidos, alegando que não teceria uma avaliação sobre política. Mas a candidatura de 2024 de Los Angeles foi considerada como uma das mais afetadas pela imagem negativa que, nos últimos dias, Donald Trump vem criando.

Ainda assim, parte significativa dos recursos do COI vem dos direitos de transmissão pagos pela NBC, emissora que vem pressionando para que os Jogos voltem aos Estados Unidos, 30 anos depois de Atlanta.

Na última terça-feira, Los Angeles entregou ao COI todos os seus documentos da candidatura. A sede dos Jogos de 2024 será anunciada em setembro deste ano. Além dos norte-americanos e franceses, Budapeste, capital da Hungria, também concorre.