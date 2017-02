Apoiada por investidor estrangeiro, Bovespa tem novo dia de alta

A Bovespa teve nesta quarta-feira, 1, seu segundo dia consecutivo de ganhos, ao contabilizar alta de 0,26%, aos 64.836,12 pontos. A valorização foi mais uma vez amparada pelos investidores estrangeiros, que continuaram a mostrar apetite pelas ações de empresas brasileiras. O volume de negócios somou R$ 7,88 bilhões, superior à média diária de janeiro, de R$ 6,78 bilhões.

Pela manhã, as atenções se concentraram na divulgação de indicadores importantes, como a produção industrial e o PMI industrial brasileiro. À tarde, a expectativa girou em torno da retomada das atividades no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Senado. No cenário internacional, a decisão de política monetária do Federal Reserve foi o principal evento do dia, embora não fosse esperada qualquer novidade. Confirmando as previsões, o BC dos EUA manteve os juros inalterados na faixa entre 0,50% e 0,75% ao ano.

Na máxima do dia, ainda pela manhã, o Ibovespa chegou a subir 1,43% (65.594 pontos), com operadores já atribuindo o desempenho ao ingresso de recursos externos e à continuidade da recuperação das perdas da última segunda-feira, quando a bolsa teve uma perda forte, de 2,62%. Naquele dia, os investidores estrangeiros retiraram R$ 57 milhões do mercado brasileiro, depois de 13 dias consecutivos de ingressos. No acumulado do mês até o dia 30, a bolsa contabiliza entrada de R$ 6,172 bilhões em recursos externos.

“A tendência primária da Bovespa ainda é de alta, a contar pela alta liquidez internacional e pela percepção do investidor estrangeiro de que o governo está tentando colocar o Brasil na direção correta, mesmo que com dificuldades e em ritmo menor que o desejado”, disse Alvaro Bandeira, economista-chefe da Modalmais.

Na análise por ações, as da cadeia do aço voltaram a se destacar, mesmo com o feriado do ano-novo na China, que mantém fechado o mercado de minério de ferro. Vale ON e PNA tiveram altas de 2,21% e de 2,75%. O setor financeiro também teve um dia positivo, com exceção dos papéis do Bradesco, que recuaram na véspera da divulgação do balanço trimestral do banco. Itaú Unibanco PN caiu 1,05%, enquanto Bradesco PN recuou 0,83%.