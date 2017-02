Negro, político e frequentador da Igreja Universal do Reino de Deus. O vereador de Mauá, Gil Miranda (PRB), afirmou que já sofreu preconceito pelas três situações. Em entrevista ao RDtv, o legislador relatou que já sofreu com o racismo, porém fez suas ressalvas em torno do Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro.

“Já sofri racismo. Eu sou contra qualquer tipo de racismo. Já fui convidado para o Dia da Consciência Negra e não fui, e fui criticado. Eu tenho os meus direitos como cidadão, não pela minha cor, nem pela minha classe social ou minha opção religiosa ou sexo. Então eu tenho que ter pelos direitos que tenho, que a Constituição (permite). Quando falam do dia do negro, do dia daquilo outro (sic), claro, de uma maneira simbólica, reconhecendo o mérito, tudo bem, mas não de reconhecer direitos”, explicou.

O Dia da Consciência Negra foi instituído no Brasil em 2003 e tem como objetivo relembrar todas as mazelas sofridas pelos negros nos últimos séculos. O dia 20 de novembro foi escolhido por lembrar a morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, um dos líderes do Quilombo dos Palmares e um dos principais expoentes da luta pelo fim da escravidão no país, algo que só aconteceu com a promulgação da Lei Áurea, de autoria do deputado geral por São Paulo e então ministro dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, Rodrigo Augusto da Silva, em 13 de maio de 1988, assinada pela Princesa Isabel.

Mandato

Reeleito vereador em Mauá como o quinto mais votado com 3.736 votos, Gil Miranda destacou como o principal projeto de sua carreira política o que obriga a empresa Odebrecht Ambiental a instalar um vão para que o ar possa sair das tubulações de água, assim garantindo que apenas o consumo de água seja cobrado nas contas dos mauaenses.