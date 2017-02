Pelo segundo ano consecutivo, a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) apresenta o Trem das Marchinhas, um Expresso Turístico que sai da Estação Luz em direção a Mogi das Cruzes embalado por marchinhas de Carnaval. O trem parte no sábado (11) às 8h30.

Uma banda de marchinhas agitará o trajeto dos usuários com o clima carnavalesco. O embarque dos passageiros será recepcionado por bonecões na Luz, a partir das 8h.

O passeio será uma verdadeira viagem no tempo: além do trem da década de 1960, os passageiros poderão ouvir as marchinhas que marcaram época e que fazem parte da história do Carnaval no Brasil.

A viagem até Mogi tem dura cerca de 1h30 e, após o desembarque na cidade turística, os visitantes podem conferir o Roteiro Ecocultural, que abrange visitas ao Parque Centenário e ao Centro Histórico.

O Expresso Turístico oferece viagem para três roteiros: Luz-Jundiaí (três sábados por mês), Luz-Mogi das Cruzes (no segundo sábado de cada mês) e Luz-Paranapiacaba (aos domingos).