Ônibus depredado em manifestação explode no Centro do Rio de Janeiro

O ônibus depredado na esquina da Avenida Rio Branco com Rua da Assembleia explodiu no período da tarde desta quarta-feira, 1º de fevereiro, no Rio de Janeiro. Os manifestantes mascarados atearam fogo ao banco do motorista.

Uma homem que trabalha em prédio vizinho tentou usar um extintor para apagar as chamas, mas não conseguiu.

As labaredas se espalharam para o resto do ônibus, que explodiu. Bombeiros estão no local para apagar as chamas.

No início da tarde desta quarta, pelo menos 500 manifestantes realizaram ato no primeiro dia do ano legislativo para protestar contra propostas de ajuste fiscal que serão analisadas pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) nos próximos dias.