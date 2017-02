Um funcionário da prefeitura de Limoeiro de Anadia (AL) atirou contra três pessoas durante uma cerimônia de casamento na catedral da cidade, na tarde do último sábado, 28. O crime foi registrado por câmeras que faziam a filmagem do casamento. Mesmo depois do incidente, a cerimônia prosseguiu.

Humberto Ferreira Santos, conhecido como Betinho, se apresentou à polícia na manhã desta quarta-feira, 1º. Ele chegou ao 4º Distrito da Polícia Civil, na cidade de Arapiraca (AL), acompanhado pelo advogado. Em depoimento prestado à polícia, confessou o crime. O motivo não foi divulgado.

De acordo com as imagens divulgadas nas redes sociais e a investigação da Polícia Civil de Alagoas, Santos entrou armado na igreja durante a cerimônia de casamento e atirou contra três pessoas: Cícero Barbosa da Silva, de 62 anos, Edmilson Bezerra da Silva, de 37, e a esposa de Edmilson, que não teve o nome divulgado.

Para chegar até as vítimas, que estavam sentadas na parte da frente da igreja, Santos seguiu pelo corredor central da igreja atrás de dois padrinhos que caminhavam até o altar. Ao se aproximar das vítimas, ele retirou um revólver da cintura e fez seis disparos. Em seguida, deixou a igreja calmamente

Cícero e Edmilson são pai e filho. Eles foram encaminhados para a Unidade de Emergência do Agreste (UE), na cidade de Arapiraca, onde permanecem em internados em estado grave. Já a esposa de Edmilson, que era madrinha de casamento com ele, recebeu alta do hospital.

De acordo com o delegado regional da Polícia Civil de Alagoas, Gustavo Xavier, após o depoimento Santos será transferido para Casa de Custódia, em Arapiraca, onde ficará à disposição da Justiça.