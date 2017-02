O tênis de rodinha conquistou o público infantil. Pensando nisso, o Atrium Shopping, em Santo André, reunirá no próximo sábado (04/01) os pequenos aficionados da novidade em torno de um evento inédito.

O 1º Encontro de Tênis de Rodinha acontece no Piso Térreo, que terá todos os seus corredores livres para a brincadeira, mas com a presença dos pais ou responsável além de patinadores para monitorar as crianças. Os participantes devem levar equipamento de segurança, como capacete, luvas, joelheiras e cotoveleiras.