A Lei do Amor: Laura descobre que mãe faleceu

Tião (José Mayer) escutou uma conversa entre Laura (Heloísa Jorge) e a mãe, que revelava a relação de Stelinha com Pedro (Reynaldo Gianecchini), então decide matar a avó da garota, que é muito apegada a neta.

A mulher recebe a triste notícia e o empresário empresta seu jatinho para que ela possa ir rápido para Luanda. Assim que se despede da ex do rival ele recebe a notícia que a mãe dela morreu e comemora: “A velha bateu com as botas? Coitada da Laura! Vai ser um golpe pra ela!” e ainda pensa alto: “E você vai ficar tão arrasada que vai voltar pro Brasil com a sua filha e colocá-la nos braços do Pedro!”. A cena vai ao ar nesta quarta-feira (1/2).