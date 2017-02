Campeão do prêmio Melhor da Praia, Giovane (Ricardo Vianna) fica reluzente e chama a atenção de todos ao dançar do lado de Joana (Aline Dias). Gabriel (Felipe Roque) insiste em ver o irmão receber a medalha e o jovem surpreende ao chamar a namorada no palco: “Essa medalha é sua também, meu amor. Você foi meu farol e meu amuleto, desde o primeiro jogo”. A cena vai ao ar nesta quarta-feira (1/2).