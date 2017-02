Rodrigo Maia tem bloco de apoio com 13 partidos e 359 deputados

A menos de 24 horas para a eleição da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, os partidos registram no fim da manhã desta quarta-feira, dia 1º, três blocos parlamentares oficiais para participação na disputa. O maior bloco será o que apoia a reeleição do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), seguido pelo bloco da oposição e pelo de sustentação a Jovair Arantes (PTB-GO), também candidato a presidente.

O blocão de Maia é formado por 13 partidos da base aliada, que reúnem juntos 359 deputados. São eles: DEM, PSDB, PMDB, PSB, PPS, PP, PR, PSD, PRB, PHS, PTN, PV e PTdoB. Com o tamanho do bloco, a chapa de Maia deverá ter direito a todos os principais cargos da Mesa Diretora: as duas vice-presidências e as quatro secretarias. Além disso, deve ter direito a uma das quatro suplências.

Já o bloco da oposição será formado por PT, PDT e PCdoB, que somam juntos 90 deputados. Com isso, devem ter direito apenas a duas suplências da Mesa. PT e PDT apoiam a candidatura do deputado André Figueiredo (PDT-CE), único representante da oposição na disputa. Já o PCdoB, apesar de integrar o mesmo bloco da oposição por “identidade ideológica”, informou que continuará votando majoritariamente em Maia.

O bloco de apoio a Jovair, por sua vez, é formado por cinco partidos, que juntos têm 39 deputados. São eles: PTB, Solidariedade, PROS, PSL e PRP. Com esse número de integrantes, o bloco deve ter direito somente a uma das quatro suplências da Mesa Diretora. O PSC, que até agora vinha apoiando o candidato do PTB, decidiu não integrar o bloco. Até o momento, porém, não apresentou justificativa.

De acordo com o regimento interno da Câmara, os partidos integrantes de cada bloco terão direito a disputar de forma avulsa as vagas a que aquele bloco tem direito na Mesa Diretora. Os líderes partidários, porém, estão negociando acordo para dividir as vagas a que têm direito entre os integrantes do bloco e, assim, evitar ter candidaturas avulsas de várias legendas para o mesmo cargo.