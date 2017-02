Recuperado, Mina volta a treinar com bola no Palmeiras

O zagueiro colombiano Yerry Mina voltou a treinar com bola nesta quarta-feira junto com os colegas de Palmeiras. O defensor, que sofreu lesão muscular em novembro do ano passado, cumpriu as etapas de recuperação e fez pela manhã o primeiro trabalho do ano integrado ao elenco, uma atividade tática comandada pelo técnico Eduardo Baptista na Academia de Futebol.

Apesar do retorno, o jogador não deve ser escalado na partida de domingo com o Botafogo de Ribeirão Preto, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A tendência é Mina ser poupado para os compromissos seguintes, até que esteja em condições físicas ideais. Como teve a lesão no fim do ano passado e se reapresentou mais tarde para a pré-temporada, o colombiano vai cumprir um cronograma específico antes de ser liberado para entrar em campo.

Mina sofreu a lesão durante compromisso no fim do ano passado com a seleção colombiana, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. O problema o tirou dos jogos finais do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e adiou o começo das férias do defensor, que continuou em São Paulo em dezembro para acelerar a recuperação. Por isso, o zagueiro se reapresentou depois dos demais companheiros.

Antes do treino tático, Mina fez trabalho físico junto com Moisés. O meia passou por cirurgia no pé esquerdo em dezembro e será o próximo jogador do elenco palmeirense a ser integrado aos trabalhos com bola. A possível data de estreia dele na temporada também ainda não está definida.

O trabalho tático de Eduardo Baptista foi com estacas no gramado. Os jogadores, divididos por posição, tiveram de ensaiar jogadas, lançamentos e tabelas para superar os obstáculos e chegar ao gol adversário. O elenco volta a treinar nesta quinta-feira na Academia de Futebol, também pela manhã.