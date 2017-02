Indústria encerra o ano melhor que tinha encerrado 2015, avalia IBGE

A indústria brasileira encerrou 2016 com desempenho mais positivo do que o registrado no ano anterior, mas os avanços registrados em novembro e dezembro ainda não significam a existência de uma trajetória de recuperação no setor, afirmou André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A produção industrial cresceu 2,3% em dezembro ante novembro, após avanço de 0,4% no mês anterior, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2015, os dois últimos meses tinham sido de perdas: -2,2% em novembro e -1,5% em dezembro.

“A melhora em dezembro é um resultado expressivo, mas não significa que haja recuperação de perdas. A indústria encerra o ano melhor do que tinha encerrado 2015, mas isso está longe de significar que haja claramente uma trajetória positiva que esteja consolidada para o setor industrial” avaliou Macedo.

Segundo o pesquisador do IBGE, a base de comparação muito baixa ajudou o desempenho mais positivo da indústria. Além disso, a melhora também foi impulsionada por um setor em particular, o de veículos automotores. A atividade mostra aumento na produção de caminhões e automóveis, mas os estoques permanecem acima do nível desejado.

“Dentro da atividade a situação de estoques ainda não é muito confortável. Está melhor do que antes, mas ainda acima do padrão habitual que o setor costumava trabalhar. Mas é a atividade que lidera o crescimento para esse par de meses”, lembrou Macedo.