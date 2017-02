Família de Domingos Montagner divulga emocionante comunicado 4 meses após sua morte

Completados 4 meses da morte de Domingos Montagner, que se afogou no Rio São Francisco, em meados de setembro de 2016, sua família resolveu voltar a atualizar suas redes sociais.

Em um post no Facebook e Instagram do ator, eles disseram que tem tentado manter viva a memória do ator e agradeceram pelo carinho do público.

“Olá. Antes de tudo, muito obrigado a todos pelo carinho nos últimos meses. Foi muito importante esse apoio para lidarmos com tudo o que ocorreu. Nós da família de Domingos Montagner viemos informar que as redes sociais dele continuarão no ar e serão alimentadas com informações sobre a trajetória, projetos do teatro, cinema e televisão e homenagens que envolvem a carreira artística de Domingos, preservando sua memória e valorizando este artista que possui lindas histórias ainda a serem contadas”, diz o comunicado.