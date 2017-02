Léo Santana estaria vivendo romance com bailarina do Faustão

Ao que tudo indica, Léo Santana não é mais solteiro.

De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal “O Dia”, o cantor estaria vivendo um romance com Lorena Improta, dançarina do Faustão. Em seu último videoclipe, “A Culpa é Sua”, os dois já haviam se beijado.

Lorenta teria comparecido até ao Baile da Santinha, em Salvador, Bahia, e usado um boné igual ao de Léo. Além disso, eles tem sido vistos juntos.