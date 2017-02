Malhação: Dona Cléo exalta Joana na frente de Bárbara irritando-a

Bárbara (Barbara França) está tentando a todo custo ganhar o concurso Estrela Carioca. Por essa razão, ela até aceita ir visitar a família do namorado para pagar de boa moça.

Durante uma visita de Gabriel (Felipe Roque) e Giovane (Ricardo Vianna) à residência de Dona Cléo (Joana Fomm), a loira chama o jornalista Flávio para conhecer a avó dos dois. “O Garota Carioca não podia deixar de registrar o carinho que tenho pela dona Cleo, como ela é importante na minha vida”, diz a falsa.

A senhora, no entanto, pergunta quem é estrela carioca. “Tá aqui, com você, dona Cléo!”, diz Bárbara em resposta. No entanto, para a surpresa – e raiva – da loirinha, Dona Cléo parabeniza Joana (Aline Dias), dizendo: “Meus parabéns! Você tem mesmo postura de rainha, sabia?”.