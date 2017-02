Uma imagem publicada, recentemente, no site “Imgur” tem deixado intrigado até o internauta mais cético.

Trata-se da foto de um homem apoiado na Muralha da China. Tudo seria normal se não fosse pelas duas pessoas caminhando ao fundo, em um ângulo de 90 graus.

Nada mais é do que uma ilusão de ótica. O homem está, na verdade, apoiado com a mão no chão do muro e os pés na parede. Desde que foi publicada, a imagem já teve mais de 175 mil visualizações.