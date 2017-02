Em rara aparição, Narcisa Tamborindeguy posa com sua filha com Boninho

Em rara aparição, Marianna, fruto do relacionamento de Narcisa Tamborindeguy e Boninho, posou com a mãe.

As duas fizeram um passeio de barco e, em certo momento, a socialite se derretei pela herdeira ao publicar uma foto no Instagram: “Nadando com o amor da minha vida! Com a minha filha que eu amo muito, Marianna”.

Narcisa é mãe, também, de Catharina, com o empresário Carlos Johannpeter.