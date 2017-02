Grazi Mazzafera manifesta apoio à Miss Canadá, vítima de críticas por conta de seu peso

Grazi Massafera recorreu às redes sociais para manifestar seu apoio à Siera Bearchell, Miss Canadá, que foi alvo de críticas por conta de seu peso.

Em seu Instagram, Grazi publicou uma foto da Miss e um trecho de sua entrevista pós-concurso. “Como eu me sinto sendo tão maior que as outras concorrentes? Um jornalista acabou de me perguntar isso. Eu quase fiquei sem palavras. Eu pensei: ‘Como eu me sinto sendo eu mesma? Como eu me sinto por ser confiante comigo mesma? Como eu me sinto alcançando meu sonho de representar o Canadá no palco do Miss Universo? Como eu me sinto sendo um exemplo para tantas jovens mulheres que têm dificuldades de encontrar alguém para admirar? Como eu me sinto redefinindo a beleza?’ Minha resposta: Eu me sinto ótima”, estava escrito.

A atriz completou: “Tem meu respeito”.