Ana Paula Renault alfineta Tiago Leifert por seu discurso de eliminação

Sucesso no “Big Brother Brasil 16”, Ana Paula Renault vem polemizando nas redes sociais ao comentar sobre a edição 17 do reality show.

A loira, que já tem uma rixa antiga com Tiago Leifert por ele ter sido contra ela em sua eliminação no programa, criticou a postura do apresentador na eliminação desta terça-feira (31).

Para avisar que Gabriela Flor havia sido eliminada, Leifert fez um minidiscurso, bem diferente do longo feito por Pedro Bial nas edições anteriores.

Por conta disso, contrariada, Ana Paula comentou: “Peraí! Saiu assim?!Simplesmente assim?! Desse jeito assim?”.