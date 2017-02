Festa de aniversário com Evaristo Costa como tema faz sucesso nas redes sociais

Evaristo Costa atingiu mesmo o patamar de ídolo. Uma prova disso é o fato de que o jornalista se tornou tema de uma festa de aniversário – isso mesmo.

O evento ocorreu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e, frequente nas redes sociais, assim que soube disso, o âncora do “Jornal Hoje” logo contou sobre ela no Facebook.

Um garoto que estava na comemoração, Felipe Goldenberg, ao ver a imagem no Facebook do jornalista, o rapaz comentou: “Evaristo, adorei essa foto que tiramos juntos! Tu é um cara ainda mais bonito pessoalmente!”.

Na manha desta terça-feira (31), Evaristo uniu diversas fotos da festança e fez uma montagem sob a legenda de: “Esse dia foi loko! (sic)”.