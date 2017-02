Dono de papelaria usa meme ‘Logo Eu’ ao encontrar menino que precisava dos materiais escolares

Sem dúvidas, o meme mais usado em 2017 até agora foi o “Logo eu”. No entanto, a melhor de todas foi, com certeza, a de Rubens Lyra, de Guarapari, no Espírito Santo.

Em seu Facebook, o empresário passeava por seu bairro quando se deparou com um menino que vendia balas. Quando questionou o motivo pelo qual ele fazia isso, o pequeno disse que era para comprar materiais escolares. Por sorte, Rubens é dono de uma papelaria.

Rubinho, como é chamado, levou o garotinho para pegar, gratuitamente, em seu estabelecimento todos os materiais necessários e escreveu: ”Esse menino veio me vender bala pra comprar o material escolar. Logo eu, dono de papelaria!!!!”.