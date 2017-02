Proibido de viajar com 80 falcões no bagageiro de avião, Príncipe saudita compra assentos para todas elas

Conhecido por viver uma vida para lá de luxuosa, um príncipe saudita não aceitou a ordem de poder só levar seis de seus oitenta falcões de estimação em um avião e teve que contornar a situação de um modo inusitado.

A regra da aeronave da Qatar Airlines dizia: “Você está autorizado a transportar um falcão a bordo da cabine de passageiros da classe econômica de uma aeronave e um máximo de seis falcões são permitidos dentro da cabine da classe econômica de uma aeronave (podem ser aplicados regulamentos do país)”. O príncipe então, sem pensar duas vezes, comprou 80 assentos no avião para as aves.

Se deparando com a cena peculiar, um tripulante enviou uma foto a um amigo que logo a compartilhou no Reddit, viralizando.