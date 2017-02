Restaurante no Japão servirá sushis de Kit Kat

Cada vez mais, o Japão tem chamado a atenção por sua escolha culinária um tanto exótica.

Agora, de acordo com “Kotaku”, uma loja de rua especializada em Kit Kat irá abrir, ainda nesta semana, em Tokyo. Para comemorar a inauguração, produtos inusitados com o ingrediente serão vendidos por um semana.

Um desses produtos é o sushi de Kit Kat. Ele estará disponível de três maneiras: Maguro (atum), Tamago (ovas) e Uni (ouriço do mar). O Maguro será feito com Kit Kat de framboesa e arroz trufado coberto de chocolate branco. O Uni conterá chocolates nos sabores de melão e mascarpone enrolados em alga. Já o Tamago contará com o Kit Kat de mousse de abóbora, arroz trufado coberto com chocolate branco e alga. Provaria?