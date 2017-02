Modelo é acusada de gordofobia após comentar sobre as celulites de seu filho

Parece que o padrão de beleza imposto pela mídia está atingindo até os bebês. Uma prova disso foi a polêmica em que a modelo norte-americana Katherine Webb-McCarron ficou envolta.

Tudo começou quando a morena publicou uma foto com seu filho no colo e escreveu na legenda: é “o único momento em que furinhos são fofos”, remetendo à “celulite” do pequeno.

Seus seguidores passaram a acusá-la de gordofobia. “Que bela opinião sobre como um corpo deve ser para ensinar ao seu bebê! Que vergonha!”, disse uma seguidora. “Furinhos são fofos em qualquer idade”, irritou-se outra.

Em seguida, Katherine, que afirma que engordou 20 kg na gravidez, publicou uma foto de biquíni pós-parto e escreveu: “Digam o que quiserem, mas eu me sinto ótimo comigo mesma, mesmo com estrias e celulite”.