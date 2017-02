Hackers mudam curso de Nota Máxima no Enem de Medicina para Produção de Cachaça

A maldade das pessoas parece não ter fim. Hackers ainda não identificados conseguiram invadir o site do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação, e, de brincadeira, mudaram as informações de participantes após a divulgação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.

Tereza Gayoso, de 23 anos, foi uma daquelas que tiveram sua conta invadida e, nota máxima na prova, pretendia cursar Medicina. No entanto, assim que abriu o site, viu que haviam a matriculado no curso de Produção de cachaça, no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, em Salinas.

“Eu não consigo acreditar que fizeram essa ruindade comigo”, contou a jovem à “Época”.

Além dela, outro estudante, que não se identificou, foi matriculado, sem vontade, no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Acre. “Acho triste eu precisar me preocupar com minha segurança em um site do governo”, desabafou.