Jovem fica amiga de idosa no banheiro de festa e história viraliza

Não é novidade que o banheiro de balada é um dos locais mais propícios a se conhecer pessoas novas e exatamente isso que aconteceu com Mahri Smith.

A jovem de 18 anos estava em uma festa com amigas quando, ao chegar ao banheiro, se deparou com uma senhora de idade e contou, no Twitter, a situação.

“Esta mulher no banheiro olhando para mim disse ‘Eu lembro quando eu e minhas amigas nos vestíamos e saíamos a noite. Eu sinto falta disso’. Então eu falei ‘Por que sentir falta disso se estamos fazendo isso agora, não estamos?’. Resumindo: nós temos uma nova amiga”, disse em um tuíte. A história, é claro, viralizou.