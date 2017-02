Taxista recusa levar mulher em trabalho de parto ao hospital por achar a corrida curta

Um motorista de taxi da cidade australiana, Hobart, deu um exemplo e tanto de falta de empatia. Isso porque, o profissional não aceitou a corrida de uma mulher dando à luz, pois a achou muito curta.

Verina Bowden e seu marido haviam se hospedado em um hotel próximo ao hospital, pois sabiam que a indução do parto seria feita no dia seguinte. Assim que acordaram, seguiram para o ponto de taxi e tentaram entrar no primeiro automóvel. Quando questionados onde iriam, o motorista teria se recusado a atendê-los por estarem muito perto, mesmo sendo informado que Verina estava prestes a entrar em trabalho de parto.

O marido de Verina contou ao “The Mercury” como foi a reação do taxista. “[Ele teria dito] ‘Não, não, eu estive esperando aqui por um longo tempo e essa corrida não é boa’. Nós ficamos confusos e incrédulos sobre o que estava havendo. Ele abriu o porta malas e colocou nossa bagagem na calçada”, contou.