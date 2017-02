Rodrigo Godoy, marido de Preta Gil, comete gafe ao jantar com Thaynara OG e amigos

Famosa por seus vídeos cômicos no Snapchat – que fizeram com que ela ficasse próxima de celebridades e tivesse mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram – Thaynara OG é um sucesso.

No entanto, gente como a gente, a jovem, contou em seu Snapchat, que ainda não consegue lidar com algumas coisas já comuns com aqueles famosos há mais tempo. Por essa razão, ao comparecer, no final da noite desta terça-feira (31), em um restaurante japonês badalado, ela afirmou que teve que fingir costume.

Convidada pelo marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy, Thaynara ainda teve que lidar com uma gafe quando o cartão dele, que prometeu que iria pagar a conta dela e dos amigos deles, não passou.